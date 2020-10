Schwerpunkte

Bei Landratsamt-Neubau Kurs halten

06.10.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Kreis: Verfahren zu neuem Gebäude am Esslinger Standort soll wie geplant weiterbetrieben werden – Bau in Plochingen begonnen

Die Corona-Krise warf in den Fraktionen des Esslinger Kreistags die Frage auf, ob der Neubau des Landratsamts am Esslinger Standort in der geplanten Form vollzogen werden kann. Sowohl zum Raumbedarf mit Blick auf eventuell zunehmende Heim-Arbeitsplätze wie auch zur Finanzierung gab es Informationsbedarf. Eine Verschiebung käme aber wohl teuer zu stehen.

Das Landratsamt in den Esslinger Pulverwiesen soll einem Neubau weichen. Archivfoto: ug

Vor zwölf Jahren bekam das Landratsamt in den Esslinger Pulverwiesen einen Erweiterungsbau, nun soll das alte Gebäude abgerissen werden und einem Neubau weichen. Ein weiteres Gebäude für die Kreisverwaltung mit Kosten für rund 40 Millionen Euro befindet sich derzeit am Standort des ehemaligen Plochinger Krankenhauses in der Rohbauphase.