Schwerpunkte

Behinderten-Förderung Linsenhofen baut Berufsausbildung für den allgemeinen Arbeitsmarkt aus

11.04.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Behinderten-Förderung Linsenhofen bietet seit einem Jahr eine betriebsintegrierte berufliche Bildung an. Dieser Tage haben die ersten vier Teilnehmenden ihre IHK-Abschluss-Zertifikate erhalten. Alle haben ihren Abschlusstest im Gastgewerbe mit Bravour bestanden.

Bei der feierlichen Übergabe der IHK-Zertifikate: (von links) Dimitri Wedmann, Leiter des Berufsbildungsbereichs der Behinderten-Förderung Linsenhofen, Patrick Böger, Sabrina Ehrenberger, Enes Beyaz, Jacqueline Braun und Bildungsbegleiter Matthias Röhm. Foto: Selle

FRICKENHAUSEN. „Als Abschlusstest habe ich Marmorkuchen gemacht. Auf einmal waren nur noch zehn Minuten Zeit, dann bin ich schneller geworden. Am Ende habe ich es aber sogar noch geschafft, den Arbeitsplatz zu putzen und aufzuräumen“, sagt Sabrina Ehrenberger. Enes Beyaz erzählt: „Bei mir war es Risotto mit Safran und Kurkuma. Das musste ich komplett alleine machen. Ein paar Tage vorher hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, es überhaupt hinzukriegen. Denn ich hatte vorher noch nie eine Abschlussprüfung.“ Die beiden gehören zu den vier jungen Menschen mit Handicap, die dieser Tage in Frickenhausen ihre Abschluss-Zertifikate der IHK als „Assistenten im Gastgewerbe“ erhalten haben. Den praktischen Teil ihrer Berufsausbildung haben Sabrina Ehrenberger und Enes Beyaz zusammen mit Patrick Böger in der Küche der öffentlichen Mensa der Behinderten-Förderung Linsenhofen in Frickenhausen absolviert. Im Servicebereich der Mensa ist Jacqueline Braun tätig. Sie teilt unter anderem die Essensportionen an die Besucher aus.