Begeisternde Musical-Nacht im Naturtheater Grötzingen

Mehr Musical geht nicht: Am Freitag hieß es im Naturtheater Grötzingen, frei nach einem der ersten Titel, „Seid willkommen in Grötzingen“ statt in Berlin. Die Set Musical Company konnte trotz durchwachsenem Wetter auf das Publikum zählen. Während die ersten Stücke gekonnt unterm Regenschirm vorgetragen wurden, besserte sich das Wetter dann zum Glück. Gesang, Band und Choreografien kamen beim Publikum bestens an und sorgten für einen stimmungsvollen Abend. Highlights aus 27 Musicals wurden auf höchstem Niveau dargeboten. Erneut führte Axel Törber als Moderator durch das Programm. pm Foto: ntg