Schwerpunkte

Bebauungsplan beschlossen

11.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Gemeinderat: Amtseinsetzung von Bürgermeister Ott am 8. März

GROSSBETTLINGEN (mw). Der Gemeinderat hat am Montag den Bebauungsplan „Seniorenpflegeheim“ beschlossen. Das Gesundheitsamt des Landratsamts Esslingen hatte angeregt, die elektromagnetische Strahlung der Hochspannungsleitung zu untersuchen sowie zu prüfen, ob die Grenzwerte der etwa 200 Meter entfernten Mobilfunkanlage eingehalten sind. Beides sei geprüft worden, teilt die Verwaltung mit, von den Betreibern sei mitgeteilt worden, dass die Grenzwerte des Bundesimmissionsschutzgesetzes eingehalten seien.

Die Amtseinsetzung des neuen Bürgermeisters Christoph Ott und die Verabschiedung von Bürgermeister Martin Fritz sind am Montag, 8. März, um 19 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im Sportforum. Aufgrund der Corona-Situation wird es nur in beschränktem Umfang Plätze für Bürger geben. Darüber hinaus erarbeitet die Gemeindeverwaltung eine umfassende Hygieneplanung. Per Livestream kann die Veranstaltung von zu Hause aus verfolgt werden. Ein Link der Veranstaltung wird am 8. März auf der Homepage der Gemeinde Großbettlingen und unserer Zeitung eingestellt.

Weiterhin beschloss der Gemeinderat, den ortsansässigen Vereinen die Vereinsförderung 2020 in voller Höhe auszubezahlen, um sie auch in der aktuell schwierigen Situation zu unterstützen.