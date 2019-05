Baustellen nach Prioritäten abarbeiten

Der Gemeinderat Beuren befasst sich umfangreich mit der Willi-Gras-Grundschule

Der Gemeinderat Beuren hat sich in seiner jüngsten Sitzung hauptsächlich mit der Willi-Gras-Grundschule beschäftigt. Die Kommunalpolitiker sprachen sich dafür aus, die „Baustellen“ an der Schule so zügig wie möglich abzuarbeiten.

BEUREN (ab). Zu Beginn der Sitzung informierte Bürgermeister Daniel Gluiber über die vorherige nichtöffentliche Sitzung. Der Rat habe auf die Bürgerversammlung zum Thema „touristische Entwicklung“ zurückgeblickt. Des Weiteren hat der Gemeinderat einstimmig einen in einer früheren Sitzung bereits geplanten Beschluss zum Erwerb von zwei Flurstücken für den Wohnmobilstellplatz bestätigt. Abschließend wurde der gemeindeeigene Bauplatz in der Beurener Straße gemäß den Vergaberichtlinien der Gemeinde vergeben.