Baustelle auf der B 27 bei Aich

20.07.2022 12:27

Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt ab Montag, 1. August, Sanierungsarbeiten auf der B 27 zwischen der Verflechtung B 27/B 312 bei Aich und der Anschlussstelle Filderstadt-Ost/Bonlanden in beiden Fahrtrichtungen auf einer Länge von rund 2,8 Kilometern vor. Zudem wird der Asphaltbelag auf den Überleitungen zwischen der B 27 und der B 312 an der Verflechtung zwischen beiden Bundesstraßen bei Aich bis zur Anschlussstelle Aich-Nord erneuert. Die Fahrbahndeckenerneuerung wird voraussichtlich bis Donnerstag, 18. August, dauern. Um zukünftig den Verkehrslärm weiter zu reduzieren, wird die neue Straßendecke im Rahmen eines Pilotprojekts mit lärmoptimiertem Splittmastixasphalt eingebaut.

Foto: Symbolbild

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauphasen unterteilt. Ab Dienstag, 26. Juli, finden Vorarbeiten statt, für die die Mittelstreifenüberfahrten für die bauzeitliche Verkehrsführung geöffnet werden. Die Arbeiten finden lediglich nachts statt. Während der Arbeiten wird in jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen gesperrt, diese werden tagsüber wieder freigegeben bei Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Die erste Bauphase in Fahrtrichtung Tübingen beginnt am Montag, 1. August, 0 Uhr. In dieser Phase wird auf der B 27 zwischen Filderstadt-Ost/Bonlanden und der Verflechtung B 27/B 312 bei Aich sowie auf der B 312 bis Aich-Nord in Fahrtrichtung Metzingen der Fahrbahnbelag erneuert. Diese Phase dauert zehn Tage und wird voraussichtlich bis Mittwoch, 10. August, abgeschlossen sein. Anschließend wird in der zweiten Bauphase in Fahrtrichtung Stuttgart von Donnerstag, 11. August, 21 Uhr, voraussichtlich bis Donnerstag, 18. August, auf der B 27 der Abschnitt zwischen der Verflechtung der B 27/B 312 bei Aich und der AS Filderstadt-Ost/Bonlanden erneuert. Aichtal-Aich ist von Stuttgart kommend nur über die K 1225 erreichbar. Das Einfahren in Richtung Stuttgart ist in Aich-Nord auf die B 312 in der zweiten Bauphase nicht möglich. Die entsprechenden Umleitungen werden ausgeschildert. Für die gesamte Dauer der Arbeiten ist die Sperrung jeweils einer Richtungsfahrbahn der B 27 notwendig. Der gesamte Verkehr wird dabei auf die Gegenfahrbahn geleitet. Deshalb ist während der gesamten Bauzeit mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. pm