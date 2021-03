Schwerpunkte

Bauschutt, Windeln und Tierkadaver

Altkleider-Container des DRK-Kreisverbandes Nürtingen-Kirchheim werden immer öfter als Müllabladeplatz missbraucht

Völlig zugemüllte Container sind keine Seltenheit. drk

(drk) 79 Altkleider-Container hat der DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim in seinem Verbandsgebiet aufgestellt. Immer öfter finden die Helfer in den Behältern Dreck, Müll und vieles mehr, was dort nicht hineingehört, oder die gespendeten Säcke werden geplündert.