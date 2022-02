Schwerpunkte

Baumtransport per Hubschrauber sorgte in Neckartenzlingen für Aufsehen

03.02.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Sieben Stunden lang schwebte am gestrigen Mittwoch ein Helikopter über dem Wäldchen oberhalb der Neckartenzlinger Neckarburg. Spezialisten einer Rottenburger Firma hatten in dem unzugänglichen Waldstück Bäume gefällt. Für den Abtransport kam nur der Luftweg in Frage.

Schweißtreibende Arbeit mussten die Spezialisten in dem unwegsamen Gelände beim Anbringen der Hebebänder leisten. Fotos: Holzwarth

NECKARTENZLINGEN. Das sieht man nicht alle Tage: Forstarbeiten mit Hubschrauberunterstützung. Stundenlang schwebte am gestrigen Mittwoch ein blaugelber Helikopter über dem Waldstückchen „Bei der Neckarburg“ und zog an einem langen Transportseil Baumstämme, Baumkronen, Äste und Sträucher aus dem unzugänglichen Areal. Anschließend legte der Pilot das Holz wenige Meter weiter am Waldrand unterhalb von Altenriet auf einer Wiese ab. Mit der spektakulären Aktion fanden die unter erschwerten Bedingungen geleisteten Forstarbeiten nun einen publikumswirksamen Abschluss.