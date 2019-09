Baumaßnahmen gehen gehörig ins Geld

19.09.2019, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Neckartenzlinger Gemeinderat bringt Kanalsanierungen und Straßenbau für rund 1,3 Millionen Euro auf den Weg

Beim Neckartenzlinger Bauhof bricht das digitale Zeitalter an, und die Gemeinde muss für mehrere kostenintensive Kanal- und Straßenbauprojekte tief in den Gemeindesäckel greifen. Außerdem ging’s in dieser ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause um die Erneuerung des Stadionrasens im Schulzentrum.