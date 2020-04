Bauleitpläne auf den Weg gebracht

25.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Gemeinderat billigt Entwurf für Sondergebiet Seniorenwohnanlage

Die jüngste Sitzung des Gemeinderates stand ganz im Zeichen von formalen Beschlüssen. Zwei Bauleitplanverfahren wurden bearbeitet. Die Sitzung fand im Panoramasaal des Forums der Generationen statt, wo die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden konnten.

GROSSBETTLINGEN (za). Einige Zuhörer nutzten die Möglichkeit, sich im Rahmen der Bürgerfragestunde kritisch zu einzelnen Tagesordnungspunkten zu äußern. So wurde kritisiert, in diesen Zeiten überhaupt eine Gemeinderatssitzung anzuberaumen. Auch wurde dafür plädiert, angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Baugebietsentwicklung Zurückhaltung zu üben und die Entscheidungen zurückzustellen, bis über die künftigen finanziellen Spielräume Klarheit bestehe. Bürgermeister Martin Fritz verwies in diesem Zusammenhang auf eine Pressemitteilung des Gemeindetags Baden-Württemberg, in der die Rolle der Gemeinden als Zukunftsgestalter hervorgehoben werde und diese aufgerufen seien, konjunkturwirksame Maßnahmen umzusetzen, um den Wirtschaftsaufschwung nach der Krise zu unterstützen.