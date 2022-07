Schwerpunkte

Bauarbeiten an der Filsbrücke

21.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Ab Montag, 25. Juli, ist auf der B 10 mit Einschränkungen zu rechnen.

PLOCHINGEN. Das Regierungspräsidium Stuttgart teilt mit, dass ab Montag, 25. Juli, die Filsbrücke im Verlauf der B 10 bei Plochingen saniert wird. Das Bauwerk aus dem Jahr 1977 führt die B 10 mit einer Spannweite von etwa 210 Metern über die Fils auf Höhe Plochingen. Bei der Brückeninstandsetzung werden sowohl die Asphaltbeläge einschließlich der Brückenabdichtung als auch der Fahrbahnübergang erneuert.

Auf der südlichen Brückenkappe werden die sogenannten Fahrzeugrückhaltesysteme und das Geländer erneuert. Die Kappen- randsteine werden durch einen Schrammbord aus Beton ersetzt, im Bereich der Kap- pen selbst werden punktuelle Schadstellen saniert. An der Brückenunterseite werden ebenfalls schadhafte Stellen im Beton instandgesetzt. Zudem werden die Bauwerks- fugen abgedichtet sowie die Entwässerungsleitungen in diesem Zuge erneuert.

Ab Montag, 8. August, finden die Sanierungsarbeiten an der Filsbrücke unter halbseitiger Sperrung der B 10 statt. Während der Baumaßnahme wird eine Wechselverkehrsführung eingerichtet. Von 23.30 bis 10 Uhr führen zwei Fahrspuren in Richtung Stuttgart und eine Fahrspur in Richtung Ulm. Von 10 bis 11.30 Uhr führt jeweils eine Fahrspur in beide Fahrtrichtungen. Von 11.30 bis 22 Uhr führt eine Fahrspur in Richtung Stuttgart und zwei führen in Richtung Ulm. Von etwa 22 bis 23.30 Uhr führt jeweils eine Fahrspur in beide Fahrtrichtungen.