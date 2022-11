Schwerpunkte

Bau des Großbettlinger Pflegeheims liegt im Zeitplan

29.11.2022 05:30

GROSSBETTLINGEN. Im Heerweg ist seit geraumer Zeit ein neues Pflegeheim im Bau. Auf den Spatenstich im Februar folgte nun am 25. November das Richtfest. Der 14 Millionen Euro kostende Neubau der privaten Alten- und Pflegeheime Maisch GmbH soll Platz für 75 Senioren bieten und im September 2023 fertiggestellt werden. „Wir liegen nur zwei Wochen hinter dem Zeitplan“, sagt Geschäftsführer Frank Sulz. Für heutige Verhältnisse sei dies nicht schlecht. Die wirtschaftliche Situation bereite natürlich auch zunehmend Schwierigkeiten, die Kosten im Rahmen zu halten. Bisher habe man aber „alles im Griff“, so Sulz. Nach der langen Planungsphase sind die Verantwortlichen froh, wie die Arbeiten voranschreiten. Die 70 Bewohner des jetzigen Pflegeheims Großbettlingen werden dann bei der Eröffnung in den Neubau umziehen. Es gibt bereits weitere Interessenten: „Über Nachfragen für die restlichen fünf Plätze können wir uns nicht beklagen“, erzählt Sulz. tog Foto: Geyer