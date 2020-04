Basteln gegen Langeweile

06.04.2020 05:30, Von Thomas Krytzner

Mit einfachen Hilfsmitteln kann man die Osterdekoration selber herstellen

Corinna und Annika Käb verdrängen die Langeweile mit Basteleien zur Osterzeit. Mit einfachen Mitteln, die jeder zu Hause hat, entstehen Kaffeefilterosterhasen und Osterhähne.

Eine hübsche Bastelidee, sogar als Geschenk zu Ostern: Das Huhn als Eierwärmer und der Hahn als Eierbecher. Fotos: Krytzner

NT-REUDERN/OBERBOIHINGEN. Die beiden Schwestern, Corinna und Annika Käb wohnen in Oberboihingen. Zu normalen Zeiten studiert die ältere der beiden Germanistik und Rhetorik in Tübingen, während die 16-jährige Annika im Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen die Schulbank drückt und sich so langsam auf ihr bevorstehendes Abitur im Jahr 2021 vorbereitet. Beide sind sportbegeistert und lieben die Musik. Als Ausgleich zum Schulstress treffen sich die beiden in der Freizeit gerne mit Freunden und verbringen viel Zeit mit der Familie. Ehrenamtlich engagieren sich beide im evangelischen Jugendwerk in Oberboihingen.