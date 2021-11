Schwerpunkte

Baggerbiss für neuen Wohnmobilstellplatz in Beuren

04.11.2021 05:30, Von Jürgen Holzwarth — E-Mail verschicken

Gestern war der Baggerbiss für den neuen Wohnmobilstellplatz an der Beurener Panorama Therme. Das Tourismusangebot soll damit rund um die Gemeinde und die Schwäbische Alb nochmals gefördert werden.

Gestern gab Beurens Bürgermeister Gluiber (rechts) mit dem Baggerbiss den Startschuss für den neuen Wohnmobilstellplatz. Foto: Holzwarth

BEUREN. Rund zehn Jahre lagen die Pläne für einen neuen Wohnmobilstellplatz schon in der Schublade der Planer. Nach einer intensiven Planungszeit in den letzten vier Jahren ist es jetzt endlich so weit. Neben dem Friedhof, unweit der PanoramaTherme entsteht jetzt ein neuer Platz mit 58 Standplätzen.