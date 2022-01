Schwerpunkte

Bäckerhaus Veit spendet 11 000 Euro für Eldoret Kids Kenia

25.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Bei der Spendenaktion der Bempflinger Bäckerei Veit im September und Dezember 2021 sind 11 000 Euro zusammengekommen. Damit konnte das Vorjahres-Spendenergebnis von 7000 Euro noch getoppt werden. Die Verantwortlichen des Bempflinger Vereins Eldoret Kids Kenia, Heike Gönninger und Sandra Heinrich (auf dem Bild links), die den Scheck kürzlich von Cornelia Veit, Geschäftsführerin des Bäckerhauses Veit (rechts), entgegennahmen, waren hocherfreut über dieses tolle Ergebnis. Ebenso Birgit Zimmermann, die Gründerin des Vereins, die digital aus Kenia zugeschaltet war. Mit dem Erlös aus dieser Spendenaktion werden zum einen Familien in Eldoret und Umgebung unterstützt, die sonst ihre Kinder nicht in die Schule schicken oder mit Schulmaterialien ausstatten können. Zum anderen werden die Mittel für die Arbeit von Birgit Zimmermann verwendet, um Straßenkinder aufzunehmen und wieder in ihre Familien zu integrieren. Für Cornelia Veit ist es eine Herzensangelegenheit, sich für bedürftige Kinder in Afrika einzusetzen: „Birgit Zimmermanns Projekt Eldoret Kids Kenia unterstützen wir gerne. Wir freuen uns sehr über die große Spendenbereitschaft unserer Kunden und haben selbst noch einen Betrag obendrauf gelegt.“ Heike Gönninger bedankte sich im Namen des Vereins für das Engagement des Bäckerhauses Veit. pm Foto: pm