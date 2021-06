Schwerpunkte

Baden im Aileswasensee und den Bürgerseen unbedenklich

07.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Badegewässerkarte: Aileswasensee und Bürgerseen wieder mit ausgezeichneter Wasserqualität

Erneut weisen nahezu alle Badegewässer in Baden-Württemberg eine hervorragende Wasserqualität auf. Auf der neuen Badegewässerkarte finden sich auch der Aileswasensee in Neckartailfingen und die Bürgerseen in Kirchheim.

Der Aileswasensee in Neckartailfingen wird auf der Badegewässerkarte mit einer „ausgezeichneten“ Wasserqualität markiert. Archiv-Foto: jüp

(pm) Das Baden in freier Natur gehört zu den beliebtesten Freizeitvergnügen in den Sommermonaten. Damit dies möglich ist, muss die Wasserqualität in natürlichen Gewässern hygienisch einwandfrei sein. Überwacht werden die gemeldeten Badestellen in Baden-Württemberg nach den Vorgaben der Europäischen Union.