Schwerpunkte

B 464 wird gesperrt

01.03.2022

REUTLINGEN. Am Donnerstag, 3. März, beginnen die Fahrbahnerneuerungsarbeiten auf der B 464 in Reutlingen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund zwei Wochen bis Freitag, 18. März. In dieser Zeit ist die B 464 zwischen der L 378 (Rommelsbacher Straße) und dem Zubringer B 464 zwischen Rommelsbach und Altenburg für den Verkehr voll gesperrt. Die überörtliche Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die L 378 (Rommelsbacher Straße/Württemberger Straße) und die K 6720 (Kniebisstraße). pm