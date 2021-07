Schwerpunkte

Auszeichnung für Landratsamt Esslingen

09.07.2021 05:30

Landratsamt erhält Zertifikat „Audit Beruf und Familie“

Die Gleichstellungsbeauftragte Annette Zoll-Decandia und Landrat Heinz Eininger haben das Zertifikat zum Audit Beruf und Familie entgegengenommen. Foto: Wangner

ESSLINGEN (pm). Das Landratsamt Esslingen hat für die strategische Gestaltung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik das Zertifikat zum „Audit Beruf und Familie“ erhalten. „Wir haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserem Haus gearbeitet. Mit dem Zertifikat haben wir nun Brief und Siegel in der Hand, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind“, so Landrat Heinz Eininger bei der Zertifikatsübergabe. In einer virtuellen Feierstunde wurden bundesweit insgesamt 287 Arbeitgeber für die strategische Entwicklung ihrer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik gewürdigt.