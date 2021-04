Schwerpunkte

Auszeichnung für 125 Blutspenden

01.04.2021

Der Grafenberger Siegfried Brodbeck ist ein Vorbild, dem jeder nacheifern kann, denn er hat bereits 125-mal Blut gespendet in rund drei Jahrzehnten (der-Bild). Dafür wurde er zusammen mit anderen Blutspendern im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Rienzbühlhalle vom DRK-Bereitschaftsleiter Großbettlingen-Grafenberg, Frank Schaich, und Bürgermeister Volker Brodbeck geehrt. Der Aufruf zur Blutspende auf der DRK-Homepage „Schenke Leben, spende Blut“ sage mit vier Worten aus, worauf es wirklich ankomme, so Brodbeck. Die freiwilligen und unentgeltlichen Blutspenden beim Deutschen Roten Kreuz sicherten die Versorgung der Patienten in Deutschland, die auf Transfusionen von Blutpräparaten angewiesen sind. Deshalb seien Blutspender ganz besondere Menschen, da sie gesellschaftliches Engagement zeigten und Verantwortung übernehmen. Brodbeck fühlt sich nach jeder Spende wohl, „es hat noch nie wirklich wehgetan. Ich kann das nur jedem raten“, so der vielfache Lebensretter. Zum Blutspenden kam er, weil ihn eine Bekannte mitgenommen hat. Ein ausgeklügelter Terminplan ermöglicht die Teilnahme an derzeit sechs Aktionen pro Jahr von Neuffen bis Riederich. Außerdem gab es Ehrungen für Sandra Tröster, Wolfram Sulz und Horst Failenschmid für zehnfache und für Fabian Wetzel und Markus Kehrer für die 25-fache Blutspende. der