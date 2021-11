Schwerpunkte

Ausstellung zeigt Werke von Max Ackermann und Fritz Ruoff in Nürtingen

22.11.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

„Schweben als Prinzip“ – Eine neue Ausstellung zeigt Werke von Max Ackermann und Fritz Ruoff in den Räumen der Fritz und Hildegard Ruoff Stiftung in Nürtingen.

Werke von Max Ackermann (links) und Fritz Ruoff zeigt eine aktuelle Ausstellung in Nürtingen. Fotos: Böhm

NÜRTINGEN. 1887 wurde Max Ackermann geboren. Seine Lebenszeit bis 1975 umfasste immense Umbrüche, die sich in seiner Kunst widerspiegeln. In der neuen Ausstellung „Schweben als Prinzip“, zusammengestellt in Kooperation mit der Galerie Schlichtenmaier, sind Ackermanns Werke in ihrer Entwicklung durch die Jahrzehnte zu sehen.