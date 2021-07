Schwerpunkte

„Aufwändige Kleinarbeit“

02.07.2021

Neues Haushaltsrecht: Gemeinderat Erkenbrechtsweiler stellt Eröffnungsbilanz fest

ERKENBRECHTSWEILER (pm). In der jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat unter anderem mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum Stichtag am 1. Januar 2020. Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens haben die Kommunen nach der Gemeindeordnung ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus einer Ergebnis- und einer Finanzrechnung sowie aus einer Bilanz. Das neue Recht verlangt die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt.

Dementsprechend hat die Kommune ihr gesamtes Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden zu erfassen und zu bewerten. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten. Die Schulden der Kommune sind in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

Erkenbrechtsweiler hat zum 1. Januar 2020 sein Rechnungswesen vom kameralen System auf das doppische „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ umgestellt. Kraft Gesetz ist die Gemeinde dazu verpflichtet, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.