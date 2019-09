Auf der Suche nach Konsens

18.09.2019, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Beuren beteiligt die Bürger bei der Planung für das Neubaugebiet Hagnach-Brühl

Wie soll das Neubaugebiet Hagnach-Brühl in Beuren aussehen? Dazu gibt es im Ort teils sehr unterschiedliche Auffassungen. Am Montagabend holte die Gemeinde erneut die Meinung der Beurener ein.

Die Beurener haben sich am Montag rege an der Bürgerversammlung beteiligt. Rund 200 Teilnehmende haben ihre Wünsche eingebracht. zog

BEUREN. Zum wiederholten Male ruft die Gemeinde mit einer Bürgerversammlung ihre Bürger auf, sich an aktuellen Diskussionen und Planungen zu beteiligen. Ganz konkret rückten Verwaltung und Gemeinderat in der Kelter städtebauliche Fragen in den Fokus. „Es ist uns ein Anliegen, das Verfahren so transparent wie möglich zu gestalten“, stimmte Bürgermeister Daniel Gluiber die rund 200 Beurener auf den Gedankenaustausch ein. Sein Wunsch: Die Bürger sollen an diesem Abend nochmals die Gelegenheit nutzen und ihre Vorstellungen zum Neubaugebiet Hagnach-Brühl formulieren. Die Anregungen und Bedenken werde die Gemeinde in die weitere Planung einfließen lassen. „Dies ist ein wichtiger Termin für uns, damit wir wissen wie es weitergeht“, so der Schultes.