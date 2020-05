Schwerpunkte

Auf der Suche nach Einsparpotenzial

22.05.2020 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Die höchste Priorität und Dringlichkeit hat die Konsolidierung des Haushalts in Grafenberg

„Eine völlig andere Entwicklung als ich je hätte denken können“, so Grafenbergs Kämmerin Susanne Girod zum 1. Quartalsbericht zum Haushalt 2020 am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Die fand dieses Mal wegen des Abstandsgebots in der Kelter statt.

GRAFENBERG. „Gekennzeichnet ist das erste Quartal durch die Corona-Krise. Diese wirkt sich ganz erheblich auf die ohnehin schon schlechte Finanzsituation aus“, so Girod. Im Erfolgsplan schlagen 40 000 Euro weniger Kindergartengebühren und 8000 Euro weniger Schulbetreuungsgebühren für vier Monate zu Buche, weiterhin 21 600 Euro durch nicht bewilligte Mittel zur Kinderbetreuungsfinanzierung. Zwar gab es eine Zuweisung Corona von 13 600 Euro, aber insgesamt ist von einer Verschlechterung von 56 000 Euro auszugehen, nannte sie Zahlen. Bei der Gewerbesteuer fehlen bisher 100 000 Euro gegenüber dem Plan, zudem seien weitere 250 000 Euro weniger angekündigt. Zwar reduziere sich dadurch die Gewerbesteuerumlage um 33 000 Euro, so dass sich die Situation nur um 317 000 Euro verschlechtere. Weitere Daten können erst nach der bisher noch nicht vorliegenden Mai-Steuerschätzung berechnet werden.