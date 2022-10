Schwerpunkte

Auf der B 312 dauern die Arbeiten bei Bempflingen länger

25.10.2022

Foto: Symbolbild

BEMPFLINGEN. Auf der B 312 zwischen den Anschlussstellen Riederich und Bempflingen wird seit Juli eine 27 Meter lange Brücke über der Kreisstraße 1238 (Mittelstädter Straße) bei Bempflingen instandgesetzt. Das aus dem Jahr 1962 stammende Bauwerk sowie die daran anschließende Lärmschutzwand entlang der B 312 weisen deutliche Schäden auf, die saniert werden müssen, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Die Bauarbeiten finden unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn in Richtung Metzingen statt.

Nun seien bei den Arbeiten weitere, nicht vorhersehbare Schäden an den Bauwerken festgestellt worden, aufgrund dessen die Sanierung mehr Zeit in Anspruch nehme, als ursprünglich geplant, so das Regierungspräsidium. Die derzeitige halbseitige Verkehrsführung werde daher verlängert und voraussichtlich erst Ende November/Anfang Dezember 2022 aufgehoben. Die B 312 in Richtung Stuttgart bleibe weiterhin durchgehend befahrbar.

Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Neckartailfingen über die B 297 nach Mittelstadt und von dort zur Anschlussstelle Riederich geleitet. Es wird empfohlen, überörtlich über die B 27 Stuttgart-Reutlingen sowie über die B 313 Nürtingen-Metzingen auszuweichen. Die unter der Brücke verlaufende Mittelstädter Straße bleibt bis zum Bauende halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels einer Ampel geregelt. pm