Auf den Spuren des Propheten Jona

30.10.2019 05:30, — E-Mail verschicken

„Stopp! Halt! Ohne mich!“ Mit diesem Ruf des Propheten Jona nahmen die Kinder des Kinderchores der evangelischen Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus die Zuschauer mit in ihr Musical „Jona“. Mit mitreißender Musik, tollen Solos, kreativem Bühnenbild und ganz viel Begeisterung sangen und spielten sich die 26 Kinder in die Herzen der Zuschauer. Eine Freude zu sehen, wie Chorleiterin Angela Sieg die Kinder dirigierte und motivierte und Magdalene Doll am Piano und Siegbert Wagner mit seiner Percussion die Kinder musikalisch zu tragen und zu begeistern wussten. Mitangepackt und geholfen hatten zahlreiche Eltern, die selbst Kulissen malten und den Aufbau stemmten. „Stopp! Halt! Ich bin dabei!“ – so hieß es von vielen und so wurde es ein besonderer Abend für die Kinder und ihre Gäste. pm