Auf dem Weg zu mehr Bürgerbeteiligung

01.02.2020 05:30, Von Lutz Selle

Die Bürgerinitiative in Beuren/Balzholz wird vom Land gefördert und plant eine öffentliche Zu

Im Herbst 2018 hatte sich die Bürgerinitiative in Beuren/Balzholz (BiBB) gegründet. Das Ziel ist eine aktivere Bürgerbeteiligung in der Gemeinde. Unterstützung erhält die BiBB nun durch eine Förderung, hinter der das Land Baden-Württemberg steht. Dadurch wird eine Zukunftswerkstatt am 7. März möglich, zu der sich 30 Bürgerinnen und Bürger anmelden sollen.

BEUREN. Im Jahr 2018 waren die Erwägungen der Gemeinde zum Bau eines Hotels mit 240 Betten und Anlegen eines Stellplatzes für 64 Wohnmobile publik geworden. Ein paar Bürgern erschienen diese Dimensionen für ihre Heimatgemeinde als zu groß. Sie gründeten die BiBB in der Hoffnung, noch rechtzeitig vor den anstehenden politischen Entscheidungen mehr Mitspracherecht zu bekommen.

Ein gutes Jahr später ist die Bürgerinitiative schon einen Schritt weiter. BiBB-Sprecher Werner Boenke hatte eine Bewerbung zur Aufnahme in das Förderprogramm „Gut Beraten!“ der Initiative Allianz für Beteiligung geschrieben, hinter der vier verschiedene Ministerien des Landes Baden-Württemberg stehen: das Staatsministerium, das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Soziales und Integration sowie das Ministerium für Verkehr. Die Förderung soll dazu dienen, ein Bürgerforum in Beuren zu schaffen.