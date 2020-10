Schwerpunkte

Auch im Herbst lockt die Burg

20.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Auf dem Hohenneuffen gibt es Führungen und Falknervorstellungen

Augenschmaus: Im Herbst leuchten die Blätter der Wälder rund um die Burgruine Hohenneuffen ganz besonders. Foto: Mende/ssg

NEUFFEN (pm). Leuchtendes Orange, sonniges Gelb und kräftiges Rot: Auch die Festungsruine Hohenneuffen wird von den Farben des Herbstes eingehüllt und animiert zahlreiche Besucher zu einem Ausflug in die Natur. Denn auch in der kalten Jahreszeit lohnt der steile Aufstieg: Burgkiosk und Restaurant locken mit kleinen und großen Köstlichkeiten und bis 1. November finden in dem altehrwürdigen Gemäuer Burgführungen statt, Falknervorführungen sogar bis Ende November.