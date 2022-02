Schwerpunkte

Arbeiten in der Frickenhäuser Ortsmitte verursachen Dreck

09.02.2022 05:30

FRICKENHAUSEN. Eine Großbaustelle wie die in der Ortsmitte der Tälesgemeinde verursacht eine Menge Lärm und Dreck. Man will zwar die Belastungen für die Bürger so gering wie möglich halten, versichert Bürgermeister Simon Blessing. Weggezaubert werden könne der Aushub für die Tiefgarage allerdings nicht, räumt der Schultes ein. Um die Verschmutzung durch die schlammigen Räder der Lastwagen erträglicher zu gestalten, fährt täglich zwischen 16 und 18 Uhr der Reinigungswagen. „Bei stärkerer Verschmutzung ist er auch untertags unterwegs“, sagt Blessing. Die Gemeinde habe dafür den Bauträger in die Verantwortung genommen. Die Idee, die Räder bereits im Baustellenbereich mit einer mobilen Anlage zu reinigen, habe man verworfen. Die Radkiste sei zu groß und störungsanfällig. Zudem würde der Einsatz von mehr Wasser zu noch mehr Matsch führen. So müsse man sich mit den Gegebenheiten arrangieren, so Blessing. Allerdings verspricht er für die nächste Zeit Besserung: Binnen zehn Tagen wird die Abfahrt von der Mittleren Straße (kleines Bild) beendet, wenn dort der Aushub startet und sich die Rangiersituation verbessert. Deshalb wird dann nur noch die Rampe zur Unteren Straße hin genützt, so Blessing. Die Untere Straße ist indes auch voraussichtlich bis zum 18. Februar zwischen der Hauptstraße und der Straße Im Dorf voll gesperrt. Grund sind Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Mühlwiesen und die neue Ortsmitte. aw Fotos: Holzwarth/privat