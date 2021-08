Schwerpunkte

Arbeiten an der Tälesbahn verzögern sich

18.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NEUFFEN. Wegen kurzfristiger Personalausfälle bei der für die Arbeiten im Bahnhof Neuffen beauftragten Fachfirma kommt es zu Verzögerungen bei den geplanten Umbauarbeiten, so die Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) in einer Pressemitteilung. Die Bauarbeiten werden sich voraussichtlich bis Montag, 30. August, verzögern. Die Tälesbahn kann den regulären Betrieb zwischen Nürtingen und Neuffen daher erst wieder am Dienstag, 31. August – und nicht wie geplant schon am 21. August – aufnehmen. Das Ersatzkonzept mit Bussen wird daher bis einschließlich Montag, 30. August, verlängert. pm

Der Fahrplan und weitere Informationen sind unter www.weg-bahn.de sowie unter www.vvs.de erhältlich.