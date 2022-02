Schwerpunkte

Arbeiten an der Neckartenzlinger Auwiesenschule sind fast fertig

19.02.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Die rund drei Millionen Euro teure Ertüchtigung der Neckartenzlinger Auwiesenschule ist zu einem großen Teil abgeschlossen. Am Donnerstag wurde in kleinem Kreis die Einweihung gefeiert. Die auf dem Schulhof stehenden Container haben ausgedient.

Vorher/nachher: Wo lange Jahre ein im Freien liegender Innenhof war, ist im Achterbau ein heimeliges Atrium mit Galerie entstanden (Bild links). Foto: plus bauplanung gmbh

NECKARTENZLINGEN. Die Schüler der Auwiesenschule bekommen endlich ihren Pausenhof zurück. Die 20 Container, die seit zwei Jahren dort stehen und vier Klassenzimmer und einen Computerraum beherbergten, kommen weg, sobald die dort übergangsweise unterrichteten Klassen ihre neuen Klassenräume im komplett renovierten Achterbau bezogen haben. Der Umzug soll in den Faschingsferien über die Bühne gehen. Die Fertigstellung der umfangreichen Baumaßnahmen, mit denen der Achterbau komplett umgestaltet, andere Gebäudeteile der weiträumig verzweigten Auwiesenschule in Teilen ertüchtigt wurden, feierten Schulleitung, Gemeindeverwaltung und Architekten am Donnerstagmittag im kleinen Kreis.