Appell für einheitliche Öffnungsstrategie - Oberbürgermeister im Kreis Esslingen und Landrat schreiben an Ministerpräsident Kretschmann

03.04.2021

Die Kritik an der Lockdown-Politik von Bund und Land steige permanent – die sechs Oberbürgermeister im Kreis Esslingen und Landrat Heinz Eininger haben deshalb einen offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschrieben, in dem sie an die Landesregierung appellieren, landesweit einheitliche Öffnungsschritte aus dem Corona-Lockdown vorzubereiten.

In der Kombination von Tests und Öffnungen sehen OBs und Landrat die Chance, Innenstädte wie hier in Nürtingen wieder zu beleben. Foto: jh

(red) Die kommunalen Vertreter schreiben, dass sie in den wechselweise sinkenden und steigenden Inzidenzzahlen sowie den damit verbundenen Öffnungen und Schließungen kein tragfähiges Modell zur Bekämpfung der Coronapandemie für die nächsten Monate sehen: „Dieses Vorgehen ist auf Dauer weder wirtschaftlich zu verkraften noch gegenüber den Beschäftigten und der Bevölkerung vermittelbar.“ Sie sprechen sich für einen von der Landesregierung vorzugebenden Ansatz aus, „der eine durch Schnelltests flankierte Öffnungsstrategie ermöglicht“.