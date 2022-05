Schwerpunkte

Apartmenthaus in Neckartenzlingen brannte

27.05.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Am Donnerstagmorgen um 7.14 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Großbrand in der Ortsmitte aus. Zunächst war unklar, ob sich Menschen in dem Gebäude befinden. Die Polizei ermittelt noch wegen der Ursache des Feuers.

Das Haus an der Hauptstraße in Neckartenzlingen wurde durch den Brand unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Foto: Gosson

NECKARTENZLINGEN. Der Morgen des Vatertages begann für die Feuerwehr in Neckartenzlingen gleich mit einem Großeinsatz: Um 7.14 Uhr ging über Notruf die Meldung ein, dass es in einem Apartmenthaus an der Hauptstraße brennt. Feuerwehrkommandant Volker Lohrmann schildert, welches Bild sich den Rettungskräften bei ihrem Eintreffen bot: „Aus dem Obergeschoss rauchte es massiv heraus, an der Gebäuderückseite schlugen die Flammen aus dem Fenster.“ Mit drei Trupps unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute in das Gebäude ein.