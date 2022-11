Schwerpunkte

AOK im Kreis Esslingen warnt vor Schlafapnoe

17.11.2022 05:30

Schlafapnoe macht immer mehr Menschen im Kreis Esslingen zu schaffen, vermeldet die AOK Neckar-Fils. Die Atemaussetzer bedürfen einer ärztlichen Behandlung.

Schnarchen kann nicht nur die Beziehung belasten. Foto: AOK

Schnarchen an sich muss nicht gefährlich sein. Riskant wird es erst, wenn dabei nachts mehrfach der Atem aussetzt. Dahinter kann eine sogenannte Schlafapnoe stecken. Und diese Atemstörung macht immer mehr Menschen im Kreis Esslingen zu schaffen. So waren 2021 6110 Versicherte der AOK Neckar-Fils wegen einer Schlafapnoe in Behandlung – etwa doppelt so viele Männer wie Frauen. Im Jahr 2017 belief sich die Zahl der Betroffenen auf 4790.