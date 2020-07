Schwerpunkte

Angst vor neuem Corona-Hotspot

21.07.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Nicht nur das überwältigende Verkehrsaufkommen rund um den Aileswasensee macht den Neckartailfingern Sorgen

Auf der Homepage der Gemeinde Neckartailfingen findet man unter Aktuelles „Notrufsäulen am Aileswasensee“ – einen Notruf musste die Gemeinde am Sonntag aber wegen des Verkehrs- und Parkchaos loslassen: Rund um den Aileswasensee, und vor allem in der Vorstadt, hieß es am Wochenende verkehrsmäßig „Land unter“. Angst hat man auch vor einem Corona-Hotspot.

Bei bestem Badewetter herrschte am Sonntag Verkehrschaos in Neckartailfingen. Foto: Stöger

NECKARTAILFINGEN. Der Neckartailfinger Aileswasensee ist nicht nur für die FKK-Freunde des Großraums Stuttgart ein Insidertipp. Das herrliche Badewetter lockte am vergangenen Wochenende noch mehr sonnen- und badehungrige Gäste als ohnehin schon üblich in die ansonsten beschauliche 3900-Einwohner-Gemeinde (wir berichteten). Das vergangene Wochenende verbreitete bei den besorgten Anwohnern der Vorstadt und bei vielen Einwohnern Neckartailfingens regelrecht Angst und Schrecken. Manche befürchten auch, dass durch die wie Ölsardinen am Aileswasen liegenden Badegäste ein neuer Corona-Hotspot ausgelöst werden könnte.