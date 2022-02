Schwerpunkte

Anglerverein erhält 1500 Euro für Schutz des Lutzsees in Neckartailfingen

07.02.2022 05:30

NECKARTAILFINGEN. Gewässer leiden unter heißen Sommern. Besonders davon betroffen sind Baggerseen wie der am Rand von Neckartailfingen gelegene Lutzsee. Der Anglerverein Neckartailfingen überlegt schon lange, wie das vereinseigene Gewässer erhalten werden kann. Mangels Zu- und Abflüssen drohte der See zu einem Sammelbecken für Verschmutzungen aller Art zu werden. Die Folge sind sauerstoffzehrende Schlammschichten, die den Lebensraum der im Wasser lebenden Pflanzen und Tiere zerstören. Die Stiftung Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt daher ein Vereinsprojekt, mit dem der Lutzsee renaturiert werden soll. Mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro beteiligt sich die Stiftung am Kauf einer solarbetriebenen Regenerationsanlage, die die Wasserqualität des Sees dauerhaft verbessert. Den symbolischen Scheck überreichten der Nürtinger Regionaldirektor Heiko Kaiser (rechts) und Andreas Niebling (Mitte), Leiter der Filiale Neckartailfingen, an den Anglervereinsvorsitzenden Arnd Hemmen (links). Weitere finanzielle Mittel für sein Gewässerschutzprojekt erhofft sich der Verein über das von der Kreissparkasse mitfinanzierte Internet-Spendenportal für soziale Projekte www.wirwunder.de/esslingen-nuertingen. ksk Foto: Niebling