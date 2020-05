Schwerpunkte

An Pfingsten feiert die Kirche Geburtstag

30.05.2020 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Die Evangelische Kirchengemeinde im Kreis macht zu Pfingsten mobil – Himmelsanker „to go“ lädt zur Kirchentour ein

Pfarrerin Kornelia Stysch, Reudern (links), und Diakonin Bärbel Greiler-Unrath, Wendlingen, laden zur mobilen Geburtstagsfeier der Kirche an Pfingsten ein. Foto: Krytzner

Wie, die Kirche feiert an Pfingsten Geburtstag? Das wird doch an Heiligabend oder Weihnachten gefeiert, wenn Jesus Christus geboren wird. Die Kirchenvertreter denken da aber anders, wie die Reuderner Pfarrerin Kornelia Stysch erklärt: „An Pfingsten kam der Heilige Geist auf Erden und zu den Jüngern und erst dann trauten diese sich aus ihrem Unterschlupf in die Welt hinaus und Gottes Wort zu verkünden.“