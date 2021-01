Schwerpunkte

Am Neckartenzlinger Neckarufer sind fleißige Biber am Werk

22.01.2021

Hin und wieder fallen in Neckartenzlingen entlang des Neckars Aktivitäten von Bibern auf. Die scheuen Nager leisten dabei mit ihren Nagezähnen ganze Arbeit. Der auf dem Bild zu sehende angenagte Baum befindet sich ungefähr an der Stelle, an der der Neckar in den Werkkanal übergeht. Dort, so beschreibt es NZ-Leser Rolf Leypoldt, finden sich auf beiden Uferseiten mehrere Stellen mit Biberbissen. Auch in der Nähe der Neckartenzlinger Kläranlage habe er am Neckarufer schon Bissstellen gesehen, berichtet Ortsbaumeister Christoph Schmid. Zu sehen bekommt man die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere üblicherweise nicht. Es sei auch nicht bekannt, wo die Biber ihren Bau (Biberburg genannt) haben und wie viele sich am Neckar tummeln, so Schmid. Biber sind die größten Nagetiere Deutschlands und erreichen eine Körpergröße von bis zu einem Meter. Im 19. Jahrhundert waren die Nager in fast ganz Deutschland ausgerottet. Durch Schutzmaßnahmen und Auswilderungen haben sich die Bestände in den letzten Jahrzehnten wieder erholt. vh/Foto: Leypoldt