Am Mittwoch werden die Becken wieder geflutet

10.05.2019, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Panoramatherme in Beuren ist derzeit für eine umfangreiche Sanierung geschlossen – Zwei Saunen werden erneuert

Es hat sich noch nicht bis zu jedem herumgesprochen: Seit diesem Montag steht in der Panoramatherme in Beuren die jährliche Sanierung und Grundreinigung an. Die Gäste müssen auf ihren nächsten Besuch noch bis Mittwoch, 15. Mai, warten. Ein Mann hat dies jedoch bereits ignoriert.

Bürgermeister Daniel Gluiber (rechts), Kuramtsleiterin Karin Kaplan und Uwe Jenal betrachten den Stand der Sanierung. Fotos: Holzwarth

BEUREN. Eigentlich sind die Hinweisschilder am Eingang der Panoramatherme nicht zu übersehen, die über die derzeit laufenden Bau- und Reinigungsarbeiten informieren. Trotzdem hat sich diese Woche zwischen den Handwerkern ein Mann ins Bad geschlichen, sich über den freien Eintritt dank der geschlossenen Kassen gefreut und umgezogen. In Badehose stand er dann überrascht vor dem leeren Schwimmbecken.