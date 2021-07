Schwerpunkte

Am Burrenhof zwischen Erkenbrechtsweiler, Hülben und Grabenstetten wurde der Kelten-Erlebnis-Pfad eröffnet

22.07.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Am Burrenhof zwischen Erkenbrechtsweiler, Hülben und Grabenstetten wurde der Kelten-Erlebnis-Pfad eröffnet – mit moderner Technik können dort die Spuren der keltischen Besiedlung erkundet werden.

Der wissenschaftliche Referent Dr. Gerd Stegmaier erläutert bei der ersten von neun Stationen die Funktionsweise der App.

Sechs Kilometer haben es in sich: So lang ist der Kelten-Erlebnis-Pfad beim Burrenhof, an neun Stationen könne die Besucher barrierefrei tief eintauchen in die Welt der Kelten – haptisch, visuell und auditiv. Gestern wurde das multimediale Projekt offiziell eingeweiht, das es laut dem wissenschaftlichen Referenten Dr. Gerd Stegmaier so seines Wissens sonst nicht gibt: „Es ist etwas Einmaliges entstanden.“