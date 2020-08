Schwerpunkte

Am Aileswasensee läuft es bisher rund

01.08.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Security regelt die Begrenzung der Besucherzahl – Neckartailfingens Bürgermeister Gerhard Gertitschke mit positivem Zwischenfazit

Seit acht Tagen reglementiert die Gemeinde Neckartailfingen den Badebetrieb rund um den in unserer Region so beliebten Naturbadesee Aileswasen. Das Zwischenfazit von Bürgermeister Gerhard Gertitschke fiel bis gestern positiv aus: Die Corona-Verordnung kann bisher vom Sicherheitsdienst kontrolliert werden, die Verkehrs- und Parksituation hat sich etwas entspannt.

Security regelt den Zugang zum Neckartailfinger Aileswasensee und begrenzt die Zahl der Gäste mit Einlassbändchen. Foto: Holzwarth

NECKARTAILFINGEN. Das Nichteinhalten der Abstands- und Hygieneregelungen durch tausende Besucher am Aileswasensee und ein Verkehrskollaps im und um den Ort haben am vorletzten Wochenende in Neckartailfingen für chaotische Zustände gesorgt. Die Gemeinde befürchtete einen neuen Corona-Hotspot und beschloss in einer Sondersitzung am 23. Juli in Abstimmung mit der Polizei Maßnahmen, die bereits seit dem vorletzten Freitag umgesetzt werden (wir berichteten). Ab dem 24. Juli wurde der private Security-Dienst auf zehn Mann aufgestockt und die Bahnhofstraße am vergangenen Wochenende mit Parkverbotsschildern ausgestattet, was zu einer spürbaren Entlastung der Anwohner der Vorstadt führte.