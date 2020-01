Am 2. Februar ist Bürgermeisterwahl

Bewerbungssschluss: Amtsinhaber Joachim Kälberer einziger Bewerber

Joachim Kälberer

ALTDORF. Gestern Abend ist die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Altdorf abgelaufen. Es bleibt bei einem Kandidaten. Joachim Kälberer, seit 32 Jahren Bürgermeister in der 1700 Einwohner zählenden Gemeinde, tritt erneut an. Gewählt wird am 2. Februar.

Joachim Kälberer, der an Heiligabend seinen 59. Geburtstag feierte, „fühlt sich fit und hat nach wie vor Spaß an der vielfältigen Aufgabe“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung betonte. Als er vor 32 Jahren in der damals noch kleinsten Kreisgemeinde (Altdorf hatte unter 1000 Einwohner) zum Rathauschef gewählt wurde, war er einer der jüngsten Bürgermeister im Land. Heute hat Altdorf 1700 Einwohner und die Aufgaben sind nicht nur durch den Einwohnerzuwachs in den drei Jahrzehnten vielfältiger und umfangreicher geworden.