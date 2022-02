Schwerpunkte

Altenriets Bürgermeister Bernd Müller seit 20 Jahren im Amt

17.02.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Bernd Müller ist seit 20 Jahren Bürgermeister von Altenriet. Im Gemeinderat hat Waltraud Becker eine Laudatio gehalten.

Waltraud Becker (links) gratulierte Bürgermeister Bernd Müller. Foto: Selle

ALTENRIET. Im Gemeinderat Altenriet wird der Tagesordnungspunkt 2 „Anregungen und Vorschläge von Anwesenden zur heutigen Tagesordnung“ in der Regel nur pro forma aufgerufen. Meistens rührt sich da niemand. Am Dienstagabend gab es eine Ausnahme. Die Gemeinderätin Waltraud Becker stand auf und Bürgermeister Bernd Müller ahnte bereits, was nun folgen würde. Die ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreterin erinnerte daran, dass Müller am 1. Februar 2002 seinen Dienst als Bürgermeister in Altenriet begonnen hat und somit nun seit über 20 Jahren das Amt bekleidet. Im Namen des gesamten Gemeinderats sprach Waltraud Becker die Anerkennung und den Dank für das Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger aus. An seinem ersten Arbeitstag im Rathaus habe Müller noch in einem alten Gebäude mit knarrenden Böden und zugigen Fenstern gestartet. „Mit bescheidenen Mitteln“ habe Müller viele Projekte verwirklicht, die den Ort bereichern und modernisieren. Seit 2012 stehe das moderne Rathausgebäude. Waltraud Becker erinnerte auch an die Erneuerungen rund um die Grundschule und die Festhalle sowie drei Neubaugebiete und zuletzt die Neugestaltung des Spielplatzes Käppele sowie den Beschluss zum Bau der neuen Aussegnungshalle. „Die Bürger leben gerne hier“, fasste sie zusammen.