Altenrieter Brezelmarkt wird das erste Mal seit 50 Jahren abgesagt

12.03.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Bürgermeister sieht keine Alternative zum Ausfall der Traditionsveranstaltung in Altenriet – Der Blick geht nun zum 26. März 2021

Seit 51 Jahren gibt es in Altenriet in jedem Frühling den großen Brezelmarkt als Zeltfest mit Festumzug, Livemusik und Vergnügungspark. In diesem Jahr wird die Traditionsveranstaltung zum ersten Mal ausfallen. Bürgermeister Bernd Müller sah sich zur Absage der Veranstaltung wegen gesundheitlicher Risiken für die Besucher gezwungen.

Der gesamte Brezelmarkt inklusive Festumzug wird zum ersten Mal in der über 50-jährigen Geschichte abgesagt. Foto: Archiv

ALTENRIET. Schon seit dem Jahr 1848 lockt der Brezelmarkt Tausende Besucher aus dem gesamten mittleren Neckarraum in die 1900-Einwohner-Gemeinde. Standen zu Beginn noch Schiffschaukeln unweit des Rathauses, so wird inzwischen seit über 50 Jahren im Festzelt auf dem Festplatz gefeiert. So sollte es nach den ursprünglichen Plänen auch wieder in diesem Jahr vom 3. bis 5. April sein. Diesen Plänen hat das Coronavirus nun einen Strich durch die Rechnung gemacht.