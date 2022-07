Schwerpunkte

Altdorfer Tage: Erinnerungen an Ruth Braun

21.07.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Bei den 50. Altdorfer Tagen erinnerten die drei Kinder von Ruth Braun an ihre Mutter. Sie hat die Traditionsveranstaltung einst mit aus der Taufe gehoben.

Berichteten von den Anfängen der Altdorfer Tage mit Ruth Braun (auf dem linken Bild von links): Elsbeth Renz, Waltraud Kurz, Karin Löw und Doris Zeitler. Über ihre Zeit im Dekanatshaus mit ihrer Mutter Ruth Braun blickten Albrecht Braun und seine Schwestern Elisabeth und Hanne zurück (rechtes Bild von links). Foto: Böhm

ALTDORF. In diesem Jahr finden die Altdorfer Tage nach einem coronabedingten Ausfall 2021 zum 50. Mal statt. Sie wurden vom traditionellen Termin im Januar in die Woche des Bezirkskirchentags verlegt. Am Dienstagnachmittag waren in der Gemeindehalle Altdorf die drei Kinder von Ruth Braun zu Gast, die damals das erste Treffen organisierte und maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war.