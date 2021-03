Schwerpunkte

Alles begann mit einem Glas Milch

Die Eheleute Ruth und Hans-Peter Ries aus Neuffen feiern am heutigen Freitag ihre goldene Hochzeit. „Ich habe lange als Kraftfahrer gearbeitet. Eines Tages war ich auf dem Weg zum Nürtinger Zementwerk und habe eine andere Route gewählt als die Tage davor. Unterwegs hielt ich bei einem Laden an und bestellte mir zum Frühstück ein Glas Milch“, erzählt Hans-Peter Ries. Doch in dem Laden fand er weitaus mehr als nur ein schnelles Frühstück. Denn hinter dem Tresen stand Ruth Ries. Er war sofort Feuer und Flamme für sie und wurde fortan Stammkunde. Er kam morgens für ein Glas Milch, abends um ein Bier zu trinken. Nach zwei Monaten nahm er seinen Mut zusammen und bat sie um eine Verabredung. An einem Sonntag trafen sich die beiden im Freibad. „Allerdings hatte ich damals meine Patenkinder dabei“, erzählt Ruth Ries: „Er hat direkt einen Schock bekommen, als ich da mit drei Kindern angekommen bin.“ Doch die anfängliche Überraschung tat der jungen Liebe keinen Abbruch. Ein Jahr nach dem Kennenlernen verlobten sie sich, ein weiteres Jahr später heirateten sie. Mit circa 150 Leuten feierten sie die Hochzeit in der Stadthalle Neuffen. So bald wie möglich möchten sie auch auf das Jubiläum anstoßen. Am liebsten mit ihren beiden Kindern, den zwei Enkeln und einigen Bekannten auf einer Gartenparty. joa