Alle haben bestanden

Abschlussprüfungen an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule

NÜRTINGEN (pm). Bei den Berufsschulabschlussprüfungen an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule haben alle Prüflinge bestanden. Schulleiter Wolf Hofmann überreichte kürzlich den Absolventen ihre Abschlusszeugnisse. Etliche Schüler wurden für besondere Leistungen ausgezeichnet.

Insgesamt gab es sieben Preise und 38 Belobigungen. Das Rahmenprogramm gestalteten zwei Absolventen aus der Metallabteilung: Luis Geschwendtner mit seiner Steirischen Harmonika und Mehmet Aydin mit einem kurzweiligen Vortrag über seinen Weg vom Beatboxing zum Deutsch-Rap.

Mit einem Preis ausgezeichnet wurden: Zimmerer: Maren Sting, bei Mohring in Weilheim. Maurer: Lukas Nägele, bei Albert Wagner Bauunternehmen in Esslingen. Kfz-Mechatroniker: Philipp Regner, bei ekz Rettenmaier in Dettingen; Ruben Wagner, bei Autohaus Wurst in Bempflingen; Deniz Özbek, bei Harley-Davidson Stuttgart Süd in Böblingen; Yannick Thies, bei SBF Triumph Bikes & Parts in Filderstadt. Industriemechaniker: Tristan Semelka, bei Huttenlocher & Schäfer in Kirchheim.