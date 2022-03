Schwerpunkte

Albverein Unterensingen zieht Bilanz eines weiteren Corona-Jahres

29.03.2022

In Unterensingen blickte die Ortsgruppe bei der Hauptversammlung auf 2021 zurück. Erneut mussten viele Aktivitäten ausfallen. Wenigstens blieb nach dem deutlich negativen Ergebnis im Vorjahr diesmal ein kleines Plus in der Kasse.

Friedhelm Bürklein (links) und Edgar Arnold (Zweiter von rechts) mit 14 Jubilaren der Albvereins-Ortsgruppe. Foto: Schönhaar

UNTERENSINGEN. Der stellvertretende Vorsitzende der Albvereins-Ortsgruppe Unterensingen, Friedhelm Bürklein, hieß zur Hauptversammlung im Udeon 37 Teilnehmer willkommen. Danach berichtete der erste Vorsitzende Edgar Arnold von einem durch Corona erneut stark eingeschränkten Umfang der Aktivitäten. Stattfinden konnten eine kontaktlose Markungsputzete, die Biotoppflege im Äußeren Tal, nur sieben Wanderungen und eine Reise ins Saarland, jedoch wieder keine Theaterveranstaltungen und Feste. Die Familiengruppe führte kontaktlos eine Osterhasenrallye, einen Tag des Wanderns mit 14 Stationen und eine Sommerrallye durch. Das Wandertraining konnte das ganze Jahr über durchgeführt werden, auch die Jugend-Tanzgruppen und die Zumba-Gruppe waren aktiv.