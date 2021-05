Schwerpunkte

Albverein: Rücksicht auf Natur nehmen

22.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Der Schwäbische Albverein ruft Wanderer, Radfahrer und Ausflügler zu mehr Rücksicht und Respekt vor der Tier- und Pflanzenwelt insbesondere in Naturschutzgebieten auf. „Auf diesen Flächen leben besonders viele geschützte Tier- und Pflanzenarten. Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. In unserem dicht besiedelten Land brauchen diese Rückzugsräume“, so Hauptnaturschutzwart Manfred Hagen in einer Pressemitteilung: „Um seltene Tiere und Pflanzen vor Schäden zu schützen, ist es wichtig sich an die geltenden Regeln zu halten.“

Dazu gehöre: Auf den Wegen bleiben, nur auf befestigten Wegen Fahrrad fahren, Hunde immer an der Leine führen, sich leise verhalten, keine Pflanzen pflücken, nur auf ausgewiesenen Plätzen picknicken und alle Abfälle wieder mitnehmen. „Viele Ausflügler handeln sicher nicht aus bösem Willen, sondern aus Unwissenheit“, so Hagen weiter. Vor allem an Wochenenden seien deshalb im gesamten Vereinsgebiet die rund 470 ehrenamtlichen Naturschutzwarte des Albvereins unterwegs, um Ausflügler über die Naturschönheiten zu informieren und über die Regeln, die gerade in Naturschutzgebieten zu beachten seien, zu informieren.