Aichtaler Kunden des VVS gehen leer aus

11.12.2021

Keine Zahlungen wegen des reduzierten Fahrplanangebotes.

AICHTAL. Aufgrund des reduzierten Fahrplan-Angebotes im Linienbündel 11 Filderstadt-Aichtal (derzeit gilt ein Notfahrplan) hat Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) darum gebeten, die erworbenen Fahrkarten und Abos für den Monat November 2021 in vollem Umfang zu erstatten. Des Weiteren bat Kurz um Erstattung der Kosten in Höhe von jeweils 50 Prozent für jeden Monat, in dem der Notfahrplan gelte.

Laut dem Bürgermeister habe der ÖPNV massiv unter den bisherigen Vorkommnissen gelitten und es wäre im Interesse aller Beteiligten, dass das Ansehen des Nahverkehrs nicht noch mehr Schaden nehme. Kurz argumentierte, dass der VVS mit diesem Schritt das richtige Zeichen zur richtigen Zeit setzen würde und die Fahrgäste für diesen Schritt sehr dankbar wären.