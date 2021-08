Schwerpunkte

Aichtaler Ärztehaus ohne Ärzte

31.08.2021 05:30, Von MAtthäus Klemke — E-Mail verschicken

Das Ärztehaus in Grötzingen nimmt langsam Formen an, doch noch immer fehlen Mediziner. Die Stadt geht nun in die Offensive und wirbt um ärztliche Nachwuchskräfte. Die Erfolgsaussichten sind laut Bürgermeister gering. Es droht neuer Leerstand in der Stadt.

Mit solchen Werbebannern möchte Bürgermeister Sebastian Kurz Ärzte anwerben.

AICHTAL-GRÖTZINGEN. „Hausärzte für Aichtal dringend gesucht“, prangert groß am Ortseingang von Grötzingen. Hier steht einer von insgesamt sechs Werbebannern, die in allen drei Stadtteilen aufgestellt wurden. Ein letzter Versuch Mediziner in das neue Gebäude an der Ecke Harthäuser Straße/Raiffeisenstraße zu holen.